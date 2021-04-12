Представитель Белого дома Джен Псаки 12 апреля заявила, что США по-прежнему обеспокоены перемещением российских войск у границы с Украиной. По ее словам, в Америке внимательно наблюдали за ними на минувших выходных.

Заявление прозвучало во время брифинга в Белом доме.

"Мы обеспокоены, как я говорила раньше. И мы, конечно, следили за этим на выходных, за усиливающейся агрессией российских войск на границе. Госсекретарь Блинкен и министр (обороны Ллойд - Ред.) Остин на этой неделе в Брюсселе встречаются с их коллегами из НАТО, и я уверена, это будет темой дискуссии", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о передвижениях российских войск на границе с Украиной.

Четыре дня назад Псаки говорила, что Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое большое число войск с 2014 года, и выражала обеспокоенность этим.

Как писала "Страна", в самом конце марта США отметили наращивание российских войск на границе с Украиной и оценили их численность в четыре тысячи военных.