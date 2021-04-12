Спустя десять дней после первого общения по телефону президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в прессе всплывают его новые подробности. Так, стало известно, что американский лидер сказал о вмешательстве в выборы в США украинских олигархов. А Зеленский сообщил собеседнику о пяти подозрениях, подготовленных по делу Игоря Коломойского.

Об этом пишет сайт ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По данным сайта, Байден посетовал, что некоторые украинские олигархи пытались помешать его избирательной кампании. На что Зеленский ответил: да, некоторые и мне мешали. Правда, не упомянул, что мешавший Байдену сильно помогал победить ему.

Затем президент Украины сообщил американскому коллеге, что в нашей стране есть пять олигархов. Однако в разговоре прозвучала лишь одна фамилия - Коломойский.

"Зеленского хорошо подготовили к беседе, и он, предполагая, что американцев прежде всего интересует именно эта персона, на опережение сам заговорил о Коломойском и "Привате", сообщив Байдену, что по данному кейсу подписано уже пять подозрений", - пишет сайт.

Что же касается ПДЧ (Плана действий относительно членства в НАТО), получением которого вдруг загорелась команда Зеленского, то на сей счет Байден, по свидетельству источников, изрек: "Делайте реформы и это поможет осуществить вашу мечту".

По данным издания, несмотря на нескрываемое ликование Банковой по поводу самого факта состоявшейся беседы, в ней было мало конкретики. Байден, несмотря на анонсированную его окружением подготовку стратегии по Украине, в разговоре с Зеленским не озвучил никакой четкой новой "дорожной карты" дальнейшего развития двусторонних отношений.

Ранее "Страна" подробно анализировала беседу Байдена и Зеленского.

Мы также рассказывали, что за два месяца до общения с Киевом Байден звонил Владимиру Путину.