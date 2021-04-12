Трехгодовалая овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор, недавно уже второй раз после переезда в Белый дом укусившая человека, пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне.

Как пишет The Hill, об этом сообщил пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса порталу ITK.

"Частные уроки дрессировки пройдут в Вашингтоне. Ожидается, что они продлятся несколько недель", - сказал Лароса.

Байден обосновался в Белом доме со своими двумя овчарками Мейджором и Чемпом.

Как писала "Страна", в начале марта Мейджор укусил охранника.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила тогда инцидент тем, что собаки пока еще привыкают к новым условиям жизни и новым людям. По ее словам, Мейджор "был удивлен присутствием незнакомого человека и среагировал так, что это привело к незначительной травме". В том же духе объяснился и сам Байден, заявив, что Мейджор - "славная собака", которой попросту сложно привыкнуть к тому, что по Белому дому все время ходят незнакомые ей люди.

Однако к 31 марта пес, видимо, все еще не привык к обстановке: нападение Мейджора на человека не из круга семьи Байденов повторилось.