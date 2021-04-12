В Кремле заявили, что остановка авиасообщения с Турцией не связана с визитом Зеленского к Эрдогану
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает чартерное и регулярное авиасообщение с Турцией. В Кремле заявили, что это связано с ростом заражений коронавирусом в этой стране, а не недавними договоренностями Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.
Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".
"Решение России по авиасообщению с Турцией не связано с визитом Зеленского в Анкару, причиной стала тревожная эпидемиологическая ситуация, сообщили РИА Новости в Кремле", - написал канал.
О том, что Россия может запретить авиасообщение с Турцией, так как оттуда завезено больше всего штаммов коронавируса, стало известно еще 9 апреля, до поездки Зеленского к Эрдогану.
Ранее "Страна" сообщала, что президенты Украины и Турции обсуждали поставки Киеву ударных беспилотников.
А утром 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя продажу Турцией Украине ударных беспилотников, заявил, что странам нужно воздержаться от "подпитки милитаристских настроений" Киева.