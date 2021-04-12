Верховный суд отказался предоставить бывшему президенту Виктору Януковичу участие по видеосвязи в заседаниях по делу о госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Фейсбуке в понедельник, 12 апреля.

"ККС ВС отказал в признании обязательного участия осужденного в судебном заседании во время кассационного рассмотрения, мотивируя это тем, что ВС лишен возможности обеспечить его явку, поскольку В. Ф. Янукович находится за пределами территории Украины. Суд отметил, что осужденный по собственному желанию может принять участие в рассмотрении этого уголовного производства.

Решая ходатайство по обеспечению участия осужденного в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, ККС ВС также отказал в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

В суде такое решение объяснили тем, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывалась обеспечить выступление Януковича по видеосвязи в порядке международной правовой помощи.

Кроме того, Верховный суд постановил, что рассмотрение кассации может проходить без Януковича, поскольку он находится за пределами территории Украины, добавив, что осужденный может по собственному желанию принять участие в рассмотрении этого уголовного производства.

Напомним, в январе 2021 года ГБР заявило об объявлении Януковичу подозрения в госизмене за Харьковские соглашения 2010 года.

Недавно мы рассказывали, что в Офисе президента требовали не допускать допроса Януковича в судебном процессе в режиме видеосвязи.