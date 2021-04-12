Суд изменил меру пресечения журналисту Юрию Дудкину со взятия под стражу без права залога на взятие под стражу с правом залога в 2 миллиона гривен.

Об этом написал 12 апреля в Фейсбуке народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Ренат Кузьмин.

"Только что суд изменил меру пресечения с ареста на залог "супертеррористу" Дудкину, ранее арестованному СБУ за посты в Фейсбуке. Точно так же суд отменит санкции, введённые против Медведчука и других граждан Украины решением СНБО, а ЕСПЧ неизбежно признает эти действия политическими репрессиями против оппозиции. Действующая украинская власть окончательно теряет остатки легитимности", - сказано в посте Кузьмина.

По данным "Страны", залог за Дудкина будет внесен уже завтра.

Напомним, в конце февраля к Дудкину пришли с обыском силовики. Журналисту также предъявили обвинение в государственной измене.

По версии СБУ, Дудкин "по заданию российских кураторов" якобы создал сеть из нескольких интернет-ресурсов и распространял через нее "заказной контент, направленный на разжигание межнациональной розни". 25 февраля суд арестовал Дудкина на два месяца.

"Страна" подробно разбирала, что означает это дело.