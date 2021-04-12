Российская вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваний коронавирусом в этой стране. На этот период прекращаются как регулярные, так и чартерные полеты.

Голикова сказала об этом 12 апреля во время брифинга.

"Если говорить о странах, с которыми у нас открыто авиасообщение, то из 30 таких стран в 21 за прошедшие три недели мы видим определённую дестабилизацию ситуации. Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. Напомню, если в Российской Федерации это 45 случаев на 100 тысяч населения, то в Турецкой Республике этот показатель составил 455 на 100 тысяч населения за 14-ю неделю текущего года", - пояснила чиновница.

В связи с этим власти приняли решение "ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года".

По словам Голиковой, исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок с 15 апреля по 1 июня.

Голикова также сообщила, что оперативный штаб по недопущению завоза и распространения в России новой коронавирусной инфекции приостановил авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня текущего года.

По ее словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается.

"Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства", - сказала Голикова.

По сообщению Телеграм-канала "РИА Новости", в Кремле заявили, что такое решение России не связано с недавним визитом Владимира Зеленского в Анкару.

Ранее "Страна" рассказывал об итогах состоявшегося 10 апреля визита Зеленского в Турцию.

Напомним, о том, что Россия может запретить авиасообщение с Турцией, стало известно еще до поездки Зеленского, 9 апреля.