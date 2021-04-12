В Украине в марте официально зарегистрировали 1 286 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, у 419 пациентов диагностировали СПИД, умерли от него 161 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

В марте 2021 года в Украине были зарегистрированы такие способы заражения ВИЧ:

гетеросексуальный - 795;

гомосексуальный - 37;

парентерально - 451;

вертикальный - 148;

неизвестен - 1.

В Минздраве напомнили, что ВИЧ-инфекцию можно эффективно лечить, добавив, что в Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.

"Антиретровирусная терапия подавляет размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а значит, продлевает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей!" - добавили в ЦОЗ.

Специалисты напомнили, что если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, что количество вируса станет настолько мизерным, что не проявится даже в анализе крови.

"К тому же ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт", - добавили в Минздраве.

По данным ЦОЗ, быстрый тест можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и других. Он проводится бесплатно и безболезненно. Чтобы сдать тест потребуется только капли крови и 15 минут.

Ранее мы рассказывали, сколько в Украине ВИЧ-инфицированных было по состоянию на 1 декабря 2020 года - в день борьбы со СПИДом.

Также сообщали, что медики в России разрабатывают два разных лекарства от ВИЧ и СПИД.