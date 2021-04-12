Журналистам удалось установить подробности биографии убитого в Москве 40-летнего Али Гейдарова, в криминальном мире известного под кличками Алик Рыжий и Альберт Питерский. Как оказалось, он ставленник криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) и один из самых молодых воров в законе в России.

Об этом пишут издания "Фонтанка" и 47news.

Гейдаров принадлежал к клану Деда Хасана, который до убийства в 2013 году якобы лично одобрил коронацию молодого наследника. Гейдаров считался самым молодым и везучим вором в законе, он пережил три покушения.

Одно из них произошло в Турции и стало результатом конфликта с авторитетом Алексеем Гудыной по прозвищу Леха Иркутский. Выяснение их отношений из-за того, что Гейдаров лишил Гудыну воровского статуса, привело к драке и перестрелке в турецком Эдирне.

Судя по оперативному фото, Рыжий при этом крепко пострадал.

Турецким правоохранителям после инцидента Гейдаров рассказал о себе, что является гражданином Азербайджана, но живет в России и работает в области продаж подержанных автомобилей.

"Обычно машины мне поставляет мой друг, живущий в Германии. Эти машины я продаю клиентам", - заявил криминальный авторитет.

Из-за этого своего бизнеса, который на поверку оказался не совсем честным, он вскоре и сел в тюрьму.

Летом 2014 года правоохранители России задержали Гейдарова и двух товарищей в Петербурге по подозрению в организации схемы грабежей. Под видом продажи авто через объявление в интернете мужчины вызывали покупателя и отнимали у него деньги. По одному эпизоду Гейдарова уже допрашивали ранее, но выпустили в статусе свидетеля.

Однако во второй раз его уже арестовали по обвинению в ограблении. На тот момент ему было 33 года.

В 2016 году Гейдарова приговорили в Петербурге к семи годам. На судебном процессе его обвиняли еще по двум статьям, кроме грабежа. По обвинению в мошенничестве он был оправдан, а за подделку документов вышли сроки давности.

Вор в законе отбывал срок в колонии в Марий Эл, откуда вышел в июне прошлого года: местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Телеграм-канал Baza назвал его первым вышедшим по УДО вором в законе.

И уже через несколько дней после удовлетворения ходатайства Рыжего об УДО его давнего врага Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее "Страна" публиковала видео расстрела Гейдарова из фитнес-клуба.

В прошлом году мы писали, что в Турции застрелили авторитета Лоту Гули.