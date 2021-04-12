В Минздраве разъяснили, кого записывают работодатели. Фото: facebook.com/phc.org.ua

В Министерстве здравоохранения назвали категории украинцев, которых на прививку от коронавируса регистрируют работодатели и рассказали, как подать списки в очередь на вакцинацию.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook.

"Если вы в списке - о записи в очередь или регистрации на прививку против Covid-19 (в зависимости от того, какой этап прививочной кампании) позаботится ваш работодатель", - рассказали в ЦОЗ.

В частности, речь идет о следующих категориях:

  • работниках сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;
  • работниках или жителях интернатов, домов престарелых;
  • военнослужащих;
  • работников структур государственной безопасности (Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины).

Также в ЦОЗ обнародовали алгоритм записи на прививку для работодателей.

  1. Региональные координаторы по вакцинации сообщат управленцам каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.
  2. Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.
  3. Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.
  4. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.
  5. Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).

в ЦОЗ обнародовали алгоритм записи на прививку для работодателей

Ранее мы рассказывали, как стать в очередь на вакцинацию в Украине и публиковали пошаговую инструкцию.

Между тем в четырех областях Украины вчера не проводили вакцинацию от коронавируса.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.