В МОЗ сообщили, кого и как должны записать в очередь на прививку от коронавируса работодатели
В Министерстве здравоохранения назвали категории украинцев, которых на прививку от коронавируса регистрируют работодатели и рассказали, как подать списки в очередь на вакцинацию.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook.
"Если вы в списке - о записи в очередь или регистрации на прививку против Covid-19 (в зависимости от того, какой этап прививочной кампании) позаботится ваш работодатель", - рассказали в ЦОЗ.
В частности, речь идет о следующих категориях:
- работниках сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;
- работниках или жителях интернатов, домов престарелых;
- военнослужащих;
- работников структур государственной безопасности (Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины).
Также в ЦОЗ обнародовали алгоритм записи на прививку для работодателей.
- Региональные координаторы по вакцинации сообщат управленцам каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.
- Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.
- Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.
- В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.
- Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).
Ранее мы рассказывали, как стать в очередь на вакцинацию в Украине и публиковали пошаговую инструкцию.
Между тем в четырех областях Украины вчера не проводили вакцинацию от коронавируса.