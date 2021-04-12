В Министерстве здравоохранения назвали категории украинцев, которых на прививку от коронавируса регистрируют работодатели и рассказали, как подать списки в очередь на вакцинацию.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook.

"Если вы в списке - о записи в очередь или регистрации на прививку против Covid-19 (в зависимости от того, какой этап прививочной кампании) позаботится ваш работодатель", - рассказали в ЦОЗ.

В частности, речь идет о следующих категориях:

работниках сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;

работниках или жителях интернатов, домов престарелых;

военнослужащих;

работников структур государственной безопасности (Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины).

Также в ЦОЗ обнародовали алгоритм записи на прививку для работодателей.

Региональные координаторы по вакцинации сообщат управленцам каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков. Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации. Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку. Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).

Ранее мы рассказывали, как стать в очередь на вакцинацию в Украине и публиковали пошаговую инструкцию.

Между тем в четырех областях Украины вчера не проводили вакцинацию от коронавируса.