В Минздраве украинцам напомнили о том, что популярные среди населения жареные блюда с корочкой, сладости, фаст-фуд не способствуют укреплению иммунной системы. В период пандемии медики рекомендуют ежедневно есть как можно больше свежих продуктов и питаться сбалансированно.

Важно разнообразить рацион продуктами, содержащими необходимые нутриенты. Эксперты советуют ежедневного употреблять 4 порции фруктов, 5 порций овощей, 180 г зерна, 160 г мяса и бобовых. Рекомендуемая доза для красного мяса - 1-2 раза в неделю, а птицы - 2-3 раза.

Скажите "Нет" трансжирам. Отдавайте предпочтение фруктам, сухофруктам, орехам, вместо кондитерских изделий.

Ограничивайте потребление жирных продуктов.Старайтесь заменить животные жиры растительными, выбирайте обезжиренные молочные продукты.

Отдавайте предпочтение белому мясу и рыбе.

Уменьшите количество соли и сахара в рационе.

Когда готовите блюда, используйте меньше соли и приправ с высоким содержанием натрия (соевый соус и рыбный соус). Ежедневно ешьте до 5 г соли (примерно 1 чайная ложка), выбирайте йодированную.

Поставьте себе цель выпивать восемь стаканов воды в день.

Избегайте чрезмерного употребления кофеина, подслащенных напитков, поскольку они содержат сахар.

Готовьте пищу дома.

Чтобы снизить вероятность заражения и передачи Covid-19, по возможности питайтесь дома. Это позволит избежать лишних контактов с людьми.

В Минздраве призвали помнить, что приготовить вкусное блюдо из простых диетических продуктов возможно.

"Белое запеченное мясо, салат из свежих овощей и рыбные котлеты на пару - это лишь небольшая часть из большого перечня блюд. Придерживайтесь рекомендаций ВОЗ по питанию во время пандемии и берегите свое здоровье", - советуют в Минздраве.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным ООН, почти 20 процентов произведенных продуктов питания выбрасывается.

Также мы сообщали, что подорожание продуктов питания будет нас сопровождать весь год.