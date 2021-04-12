В понедельник, 12 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора стороны призвали Россию прекратить наращивать войска на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Блинкен и Столтенберг обсудили многие темы, в том числе срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - сказано в заявлении американского ведомства.

Также Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили ситуацию в Афганистане и планы касательно будущего саммита Североатлантического альянса.

Напомним, в последнее время на Донбассе наблюдается обострение, а РФ активно стягивает свои войска к границе с Украиной.

Вчера мы сообщали, что Блинкен от имени Байдена пригрозил России последствиями за стягивание войск к Украине.

Также рассказывали, что в Белом доме наблюдали наибольшую численность российских войск у границ Украины с 2014 года.