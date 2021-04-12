В сети появилась фото фасада здания, в котором располагается управление эстетики и внешней рекламы Херсонского горсовета. Недоумение пользователей вызвал диссонанс между громким названием ведомства и облупившимися стенами здания, в котором оно находится.

На давно не крашеном фасаде видны следы граффити, адреса по которым можно купить наркотики, а перед входом в здание напрочь отсутствует асфальт.

Известно, что упpaвлeниe эcтeтики и внeшнeй peклaмы Xepcoнcкoгo гopcoвeтa занимается улучшением внешнего вида рекламных конструкций, а также peгулиpуeт oтнoшeниe гopoдcкиx влacтeй и peклaмщикoв.

Ранее "Страна" писала о том, что в Херсоне на шесть дней ввели локдаун: ограничили работу ресторанов и закрыли ТРЦ.

Также мы сообщали, что под Херсоном в заповеднике "Аскания Нова" снова погибли более 60 краснокнижных журавлей.