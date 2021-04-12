Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на всенародный референдум, закон о котором парламент принял в январе, могут вынести вопрос проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. В частности, когда именно проводить выборы - до или после восстановления контроля Киева над границей.

Как сообщает сайт "24 канала", Стефанчук сказал об этом на согласительном совете парламента.

По мнению Стефанчука, на референдум должны выносить лишь определяющие для Украины вопросы, ведь его проведение важно и затратно.

"Согласны ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей?" – сформулировал возможный вопрос для референдума Стефанчук.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что написано в законе о референдуме и какие вопросы на него можно выносить.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский только на прошлой неделе, то есть спустя два с половиной месяца после принятия Радой подписал закон о референдуме.