В понедельник, 12 апреля, в Англии, в первый день снятия карантинных ограничений, возле входов в магазины и бары выстроились огромные очереди. Отметим, что третий общенациональный локдаун в Британии продлился около трех месяцев.

Об этом пишет BBC News.

С 12 апреля в Великобритании открылись кафе и рестораны. Некоторые пабы начали принимать гостей с полуночи, при этом возле входа уже тогда скопилось много людей. Также в Англии снова заработали салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, библиотеки, зоопарки и парки развлечений.

В частности, сотни людей выстроились в очередь у входа в популярный в Великобритании торговый центр Primark, расположенный в Бирмингеме. Также много желающих посетить торговый центр Арндейл в Манчестере ждали у входа.

"Просто вернуться сюда - все равно что вернуться к нормальной жизни, это просто здорово", - сказала одна из женщин в очереди.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон призвал британцев ответственно отнестись к снятию ограничений и продолжать придерживаться социальной дистанции.

"Я продолжаю призывать всех вести себя ответственно, и помнить про правило "руки, лицо, социальная дистанция и свежий воздух" для противодействия Covid-19, пока мы продолжаем программу вакцинации", - заявил Джонсон.

Он добавил, что смягчение карантина "огромным облегчением" для владельцев бизнеса и "шагом вперед" для восстановления привычной жизни британцев.

Напомним, в начале января Борис Джонсон объявил карантин из-за новой мутации коронавируса. В стране это был третий национальный локдаун с начал пандемии. Таким образом ограничения действовали около трех месяцев.

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