В Украине китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac производства Sinovac будут использовать для иммунизации полицейских, спортсменов и других групп населения.

Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вакцинировать китайским препаратом будут:

полицейских;





маломобильных граждан и лиц, которые за ними ухаживают;





олимпийцев и паралимпийцев;





людей, принимающих участие во внешнем независимом оценивании (ВНО).

"CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставки вакцины в области. (...) Технология изготовления вакцины проста и понятна. CoronaVac - инактивированный, то есть на основе "убитого" вируса. Мы живем рядом с инактивированными вакцинами десятки лет. Самая известная всем мамам в Украине - АКДС против дифтерии, коклюша и столбняка - инактивированная. Эту вакцину успешно используют во многих странах мира. К слову, Президент Турции Тайип Эрдоган подал личный пример и вакцинировался вакциной CoronaVac", - сказал министр.

Напомним, вакцинация препаратом CoronaVac началась в Украине в понедельник, 12 апреля. В то же время власти Китая официально признали низкую эффективность своих вакцин от коронавируса.

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