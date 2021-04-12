Во вторник, 13 апреля, погоду в Украине будет определять южный циклон с именем Xander, который принесет со стороны юго-западной Европы поле низкого атмосферного давления и влажную погоду. Температура воздуха в ближайшие сутки еще существенно не изменится, однако уже с 14 апреля в западных областях ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в юго-восточной части страны, а во вторник днем ​​на крайнем западе Украины ожидается небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью +3-8 градусов, а в дневные часы +​​11-16. В западных и восточных областях местами +18-20 градусов.

В Киеве 13 апреля - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4-6 градусов, а днем +​​12-14.

Ранее "Страна" писала о том, что из Европы в Украину идет серьезное похолодание, местами обещают даже мокрый снег.

Также мы сообщали, что в Украине похолодает до +3 и публиковали прогноз погоды на неделю.