Сегодня, 12 апреля, американский телеканал CNN опубликовал специальный репортаж из Донбасса. Он был подготовлен во время поездки на передовую Владимира Зеленского на минувшей неделе.

Журналист Мэтью Чанс, судя по тексту и видео, был единственным журналистом, который был постоянно около Зеленского. По крайней мере его украинских коллег так близко к телу главы государства не подпустили.

"Страна" публикует главное из материала, который носит название: "Президент Украины отправляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска".

"Вынужден бежать, чтобы добраться до укрытия"

Начинается очерк такими словами:

"На линии фронта на востоке Украины президент Украины Владимир Зеленский, по щиколотку в густой черной грязи, незаметно движется со своими войсками в гуще траншей и туннелей, образующих напряженную линию фронта на востоке его страны...

Это больше похоже на начало 20-го века, чем на современный конфликт, когда усталые, нервные солдаты сжимают свои винтовки, когда они достигают открытой местности, сканируя ее в поисках движения по нейтральной зоне..."

Далее американский журналист описывает локацию, которую посещает президент: "Здесь устрашающе тихо, время от времени доносятся выстрелы, которые нарушают спокойствие и держат всех в напряжении. Этот район под Мариуполем - опасное место для посещения президентом страны, но это не останавливает Зеленского. Он настаивает на том, чтобы идти на самые передовые позиции...".

В комментарии корреспонденту CNN Зеленский объясняет, зачем прибыл на передовую.

"Если я приеду на военную базу, ребята на фронте услышат об этом и подумают, что я забыл о них. Им нужно знать, что у них есть политическая поддержка", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский одет в камуфляжный бронежилет и каску. Корреспондент рассказывает: "Он вынужден бежать по открытой местности вместе со своей президентской охраной, чтобы добраться до укрытия траншеи".

На видео действительно видно, как президент Украины совершает несколько коротких марш-бросков между холмами из щебня. Бежит Зеленский достаточно быстро - видимо, чтобы не стать жертвой снайпера.

Здесь возникает вопрос, как вообще подобные передвижения возможны с точки зрения безопасности первого лица. И не идет ли речь просто о постановке для американского журналиста.

Обращает на себя внимание также, что почти все сопровождающие Зе, включая оператора - без касок на головах. В частности, Андрей Ермак, которого, видимо, "не жалко".

При этом видео снято не одним кадром, а склеено. Зеленский и Ко приходят к финишу не в той последовательности, в которой стартуют.

В целом же бегать под прицелом противника без всех средств защиты - или глупость, или же, что намного более вероятно - данная зона не обстреливаемая, а опасный бег с препятствиями - постановочный.

"Нужно больше оружия, больше денег на борьбу"

Следущая часть репортажа посвящена тому, как армия РФ стягивает свои войска к границе с Украиной. Таких видео много в Интернете, и Кремль данный факт не отрицает. Но CNN почему-то иллюстрирует российскую агрессию передвижением... украинской техники.

Видео с этой техникой "Страна" публиковала еще 5 апреля. При этом вагоны, выполненные в украинской сине-желтой расцветке, американских журналистов не смутили.

Еще одна часть программы - президент Украины и американский корреспондент летят на вертолете.

Зеленский кричит сквозь шум двигателей о том, что США - "хороший друг" Украины, но что президент Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Москву и помочь положить конец этому конфликту. Тем более, что, по словам Зе, "вторжение России может произойти в любой день".

Украинский лидер представлен как храбрый главнокомандующий. Во время посещения фронта он выступил с обращением к США, которое озвучил корреспондент CNN. Журналист сделал самый сильный интонационный акцент на такие слова: [Украине нужно] "больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО, западному военному альянсу, где нападение на одного члена заставляет всех отреагировать".

Зеленский подытоживает: "Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами".

Текстовая часть репортажа заканчивается выводами корреспондента: "Но шансы на это (вступление Украины в НАТО, - Ред.) невелики на фоне опасений, что приближение Украины к членству в НАТО спровоцирует Москву и, возможно, спровоцирует более широкий конфликт".

Видео же завершается тем, что Зеленский не отчаивается, ведь на фронте остаются украинские военные. "Быть или не быть - вот в чем вопрос", - цитирует президент Украины Шекспира.

Полная версия репортажа CNN во время посещения Зеленским Донбасса:

Уже после поездки Зеленского на фронт, 12 апреля, в Украину прибыли два военно-транспортных самолета ВВС США, в дополнение к трем с начала апреля. Это следует из данных западных авианаблюдателей, отследивших их маршрут по сигналам бортовых транспондеров. Эксперты расценивают их как военную поддержку Киеву.

Не исключено, что сюжеты вроде нынешнего - откровенно комплиментарного военным усилиям Украины - вышел в рамках подготовки общественного мнения США к расширению военных поставок в Украину.