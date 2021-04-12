Зеленский дает интервью корреспонденту CNN. Кадр из видео
Зеленский дает интервью корреспонденту CNN. Кадр из видео

Сегодня, 12 апреля, американский телеканал CNN опубликовал специальный репортаж из Донбасса. Он был подготовлен во время поездки на передовую Владимира Зеленского на минувшей неделе

Журналист Мэтью Чанс, судя по тексту и видео, был единственным журналистом, который был постоянно около Зеленского. По крайней мере его украинских коллег так близко к телу главы государства не подпустили. 

"Страна" публикует главное из материала, который носит название: "Президент Украины отправляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска".

"Вынужден бежать, чтобы добраться до укрытия"

Начинается очерк такими словами: 

"На линии фронта на востоке Украины президент Украины Владимир Зеленский, по щиколотку в густой черной грязи, незаметно движется со своими войсками в гуще траншей и туннелей, образующих напряженную линию фронта на востоке его страны...

Это больше похоже на начало 20-го века, чем на современный конфликт, когда усталые, нервные солдаты сжимают свои винтовки, когда они достигают открытой местности, сканируя ее в поисках движения по нейтральной зоне..." 

Далее американский журналист описывает локацию, которую посещает президент: "Здесь устрашающе тихо, время от времени доносятся выстрелы, которые нарушают спокойствие и держат всех в напряжении. Этот район под Мариуполем - опасное место для посещения президентом страны, но это не останавливает Зеленского. Он настаивает на том, чтобы идти на самые передовые позиции...".

В комментарии корреспонденту CNN Зеленский объясняет, зачем прибыл на передовую. 

"Если я приеду на военную базу, ребята на фронте услышат об этом и подумают, что я забыл о них. Им нужно знать, что у них есть политическая поддержка", - сказал Зеленский. 

Владимир Зеленский одет в камуфляжный бронежилет и каску. Корреспондент рассказывает: "Он вынужден бежать по открытой местности вместе со своей президентской охраной, чтобы добраться до укрытия траншеи". 

На видео действительно видно, как президент Украины совершает несколько коротких марш-бросков между холмами из щебня. Бежит Зеленский достаточно быстро - видимо, чтобы не стать жертвой снайпера. 

Здесь возникает вопрос, как вообще подобные передвижения возможны с точки зрения безопасности первого лица. И не идет ли речь просто о постановке для американского журналиста. 

Обращает на себя внимание также, что почти все сопровождающие Зе, включая оператора - без касок на головах. В частности, Андрей Ермак, которого, видимо, "не жалко". 

Зеленский на Донбассе

При этом видео снято не одним кадром, а склеено. Зеленский и Ко приходят к финишу не в той последовательности, в которой стартуют.

В целом же бегать под прицелом противника без всех средств защиты - или глупость, или же, что намного более вероятно - данная зона не обстреливаемая, а опасный бег с препятствиями - постановочный. 

"Нужно больше оружия, больше денег на борьбу"

Следущая часть репортажа посвящена тому, как армия РФ стягивает свои войска к границе с Украиной. Таких видео много в Интернете, и Кремль данный факт не отрицает. Но CNN почему-то иллюстрирует российскую агрессию передвижением... украинской техники.

Видео с этой техникой "Страна" публиковала еще 5 апреля. При этом вагоны, выполненные в украинской сине-желтой расцветке, американских журналистов не смутили. 

Украина техника на Донбасс

Еще одна часть программы - президент Украины и американский корреспондент летят на вертолете. 

Зеленский кричит сквозь шум двигателей о том, что США - "хороший друг" Украины, но что президент Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Москву и помочь положить конец этому конфликту. Тем более, что, по словам Зе, "вторжение России может произойти в любой день". 

Украинский лидер представлен как храбрый главнокомандующий. Во время посещения фронта он выступил с обращением к США, которое озвучил корреспондент CNN. Журналист сделал самый сильный интонационный акцент на такие слова: [Украине нужно] "больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО, западному военному альянсу, где нападение на одного члена заставляет всех отреагировать". 

Зеленский подытоживает: "Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами". 

Текстовая часть репортажа заканчивается выводами корреспондента: "Но шансы на это (вступление Украины в НАТО, - Ред.) невелики на фоне опасений, что приближение Украины к членству в НАТО спровоцирует Москву и, возможно, спровоцирует более широкий конфликт". 

Видео же завершается тем, что Зеленский не отчаивается, ведь на фронте остаются украинские военные. "Быть или не быть - вот в чем вопрос", - цитирует президент Украины Шекспира. 

Полная версия репортажа CNN во время посещения Зеленским Донбасса:

Уже после поездки Зеленского на фронт, 12 апреля, в Украину прибыли два военно-транспортных самолета ВВС США, в дополнение к трем с начала апреля. Это следует из данных западных авианаблюдателей, отследивших их маршрут по сигналам бортовых транспондеров. Эксперты расценивают их как военную поддержку Киеву.

Не исключено, что сюжеты вроде нынешнего - откровенно комплиментарного военным усилиям Украины - вышел в рамках подготовки общественного мнения США к расширению военных поставок в Украину. 

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