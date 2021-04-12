Журналисты британского телеканала Sky News сняли в Воронежской области большой лагерь российских военных. Он расположен примерно в 170 км от границы с Украиной.

Репортаж опубликован на Ютубе 11 апреля.

По словам авторов видеосюжета, лагерь находится на железнодорожной станции Масловка под Воронежем. Он растянулся на пару километров и упирается в жилые дома села. Дороги и поляны возле базы военных изрезаны колеями, оставленными тяжелой техникой.

"Здесь всегда была военная база, но за последние несколько недель она сильно увеличилась. Со спутника видно, что на базе находится около 500 единиц военной техники. Но нам кажется, что ее тут намного больше", — говорит корреспондент.

Техника и военные начали прибывать под Масловку несколько недель назад, приблизительно с конца марта.

Со спутникового снимка лагеря видны более 500 единиц военного транспорта. А солдаты используют местные спортивные площадки для тренировок.

По словам журналистки Sky News, на этом месте всегда была военная база, но сейчас людей на ней гораздо больше, чем обычно.

Поскольку граница с Украиной почти в 300 километрах, по мнению журналистки, странно видеть такие силы здесь.

Опрыскивающая деревья на своем участке местная жительница сказала журналистам, что она думает по поводу возможной войны между Россией и Украиной. По словам женщины, о планах относительно развертывания масштабных военных действий надо узнать у украинских властей. Ничего не случится, "если Зеленский не лох", сказала женщина.

Телеграм-канала "Политика Страны" отмечает, что самое интересное, что британских журналистов военные подпустили буквально вплотную к базе - как будто специально ее показывали.

Ранее этот же полевой лагерь заметили расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT).

Как писала "Страна", тема передвижения войск РФ недалеко от границы с Украиной стало темой недавнего обсуждения в НАТО.