Русскоязычная страница Государственного департамента США в Facebook посвятила новый пост 60-летию со дня первого полета человека в космос.

При этом в публикации не указано, что первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство, был гражданин СССР Юрий Гагарин.

"Сегодня - Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства", - говорится в посте.

Также на фотографии, которой проиллюстрирована публикация в соцсети, изображен американский астронавт, а не советский.

"Не знала, что советский космонавт был в американской форме. Вот вы смешные, ей богу", - прокомментировала пост пользовательница Facebook.

"Фейковое сообщение! На фото астронавт какой то, а в космос 60 лет назад полетел простой советский парень - первый космонавт Юрий Гагарин", - согласился с предыдущим комментатором читатель страницы.

"Ну вы уж сделайте над собой усилие и напишите как звали этого первого человека. Его гражданство можете не упоминать - это выше ваших сил. И вас с Праздником!" - пишет комментатор.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем космонавтики, упомянув о военной агрессии на Донбассе.

Также мы писали о том, что говорят украинцы о Дне космонавтики.