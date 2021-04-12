Президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс заявил, что не исключает того, что Россия может вторгнуться в Украину. По его словам, наша страна готова к такому сценарию, если РФ все-таки это сделает.

Об этом сообщает CNN, видео обнародовано в Youtube.

Зеленский сказал, что в Украине понимают, что вторжение России вполне может произойти.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения РФ - Ред.). С 2014 года мы знаем, что это может произойти в любой день. Они (российская власть - Ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.

Напомним, в последнее время на Донбассе наблюдается обострение, а РФ активно стягивает свои войска к границе с Украиной.

На фоне обострения ситуации Зеленский отправился на Донбасс, где побывал на позициях ВСУ на передовой, недалеко от месте гибели украинских военных.

Также мы рассказывали, что сегодня МИД Украины обратился к России из-за войск у границ Украины, однако в РФ отказались от комментариев.