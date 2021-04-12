Заместитель начальника одного из отделов Службы безопасности в Одесской области пойдет под суд за шантаж и вымогательство 50 тысяч долларов за фальшивые аудиозаписи, касающееся данных о нардепе.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП) в своем Telegram-канале.

"Установлено, что подполковник СБУ подыскал человека, который угрожал гражданину обнародовать в СМИ аудиозаписи его разговоров с директором и начальником Службы безопасности по сбору данных о народном депутате Украины. В частности сообщник шантажировал записями разговора о дальнейшем убийстве этого депутата, которых в действительности не было", - рассказали в ОГП.

За неразглашение информации обвиняемый сотрудник СБУ требовал у потерпевшего 50 000 долларов. При этом чиновник СБУ обеспечил своих сообщников незарегистрированными номерами телефона для конспирации. Кроме того он рассказывал им, как вести себя, если правоохранительные органы будут задавать вопросы.

Также работник СБУ хранил огнестрельное оружие без разрешения.

В результате Офис генпрокурора открыл уголовное производство и направил в суд обвинительный акт в отношении замначальника одного из отделов СБУ по факту вымогательства по предварительному сговору группой лиц, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст . 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина вымогал у жителя столицы несуществующий долг, угрожая расправой.

Также сообщали, что в Одессе чиновница миграционной службы требовала взятки с иностранцев за вид на жительство в Украине.