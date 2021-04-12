Семье умершего от коронавируса главного санитарного врача Тульчинского района Винницкой области Николая Кириченко отказали в выплате "ковидной" компенсации.

Жизнь главного санитарного врача Тульчинского района Николая Кириченко оборвалась на 68 году в октябре прошлого года.

Медик умер с 80% поражением легких спустя несколько часов после того, как попал в реанимацию в больнице в Виннице.

Согласно постановлению Кабмина от 17 июня 2020 года, в случае заболевания или смерти медицинские работники, которые заразились коронавирусом на работе, могут претендовать на страховые выплаты из Фонда социального страхования Украины. В частности, в случае смерти медика в связи с заражением коронавирусом, его семья сможет получить компенсацию в размере 750 прожиточных минимумов (почти 1,6 млн грн).

Но специальная комиссия, в которую вошли представители МОЗ, СЭС, управления труда, которая расследовала этот случай, отказала семье Николая Кириченко в выплате.

Как рассказал "Стране" сын медика, Александр Кириченко, причиной отказа стало отсутствие положительного ПЦР-теста, хотя по клинической картине его отцу был поставлен диагноз "ковид" и он же указан в свидетельстве о смерти.

Еще 13 октября 2020 года Николай Кириченко был на работе и исполнял свои рабочие обязанности.

15 октября 2020 года Николая Кириченко госпитализировали в инфекционное отделение Тульчинской центральной районной больницы с клиническими признаками острой респираторной вирусной болезни Covid-19, вызванной SARS-Cov-2. В тот же вечер его перевезли в реанимационное отделение Винницкой городской клинической больницы №1, где он умер 16 октября.

В докторском свидетельстве о смерти указано, что причина смерти - острая респираторная вирусная болезнь Covid-19. Среди патологий, которые привели к смерти, указываются - отек легких, отек мозга, негоспитальная двухсторонняя пневмония, острая респираторная вирусная инфекция Covid-19.

"Нам даже не разрешили похоронить отца не в мешке. По клинической картине у него был именно "ковид". Его привезли в Винницу в реанимацию в 9 вечера, в 3 часа ночи он уже умер, было 80% поражение легких. Ковидом в эти же дни заболели те, кто контактировал с ним, те, кто были у него на приеме. Но из-за того, что не был сделан ПЦР-тест, в выплате компенсации отказано. Почему не сделали ПЦР-тест - из-за врачебной ошибки. Возможно, по результатам заседания комиссии кому-то вынесут выговор, но это уже ничего не изменит", - говорит Александр Кириченко.

Расследование этого случая длилось более 5 месяцев. Как отметила "Стране" депутат Лариса Билозир, которая подавала официальный запрос в Министерство соцполитики с требованием выплатить семье Кириченко компенсацию, несвоевременно подал свои заключения (акты) Винницкий областной лабораторный центр МОЗ.

Сын медика Александр Кириченко планирует оспорить вывод комиссии в судебном порядке, после того, как получит официальное заключение об отказе в выплате компенсации.

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