Опубликовано видео расстрела посетителя элитного фитнес-клуба Москвы. На обнародованных кадрах можно рассмотреть, что в момент нападения на соседних тренажерах занимались и другие клиенты заведения. Злоумышленник подошел к своей жертве со спины и сделал выстрел.

Расстрелянный мужчина упал на беговую дорожку. А шокированные очевидцы бросились к выходу. Ретировался также и сам стрелок. Видно, как он взял свою рюкзак и покинул помещение.

Напомним, убийство произошло в понедельник, 12 апреля, днем. Российские СМИ пишут о том, что погибший в фитнес-клубе - 40-летний Али Гейдаров, в криминальном мире известный как Алик Рыжий или Альберт Питерский. Фитнес-клуб он посещал под именем Геннадий Петров.

Ранее "Страна" писала о том, что на родине Зеленского пассажир расстрелял водителя такси, который потребовал оплатить простой.

Также мы сообщали, что в Джорджии в массажных салонах расстреляли восьмерых людей.