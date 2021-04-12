Грузинский музыкальный продюсер, певец и композитор Брендон Стоун (настоящее имя Бесарион Шпетишвили) внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение в понедельник, 12 апреля, приняло министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины.

Причины внесения продюсера в "черный список" Минкульта на сайте ведомства не указаны. На данный момент в списке находятся 180 человек.

Шептишвили писал песни для таких украинских исполнителей, как Тина Кароль ("Намалюю тобі", "Подруга", "Время как вода") и Ани Лорак ("Не дели любовь").

Также композитор является автором песен Ирины Дубцовой, Сати Казановой и Лады Дэнс.

Ранее в этом году министерство культуры включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, героя известных мемов, автора Youtube-канала Druzhko Show, бывшего ведущего телепрограммы "Необъяснимо, но факт" Сергея Дружко.

Также мы писали, что прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. В этот перечень вошли Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина и другие.