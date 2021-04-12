Кабинет министров обнародовал постановление от 24 марта, которое позволяет лучшим иностранным высшим учебным заведениям открывать филиалы в Украине. Исключением стали университеты, не входящие в ведущие рейтинги вузов, и российские учебные учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

"Учреждения высшего образования Украины активно продолжают интегрироваться в Европейское образовательное пространство. Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы. Поэтому отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений", - заявил заместитель министра образования по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Осуществление образовательной деятельности филиалами иностранных вузов будет осуществляться на основании разрешения, выданного Минобразования.

Для получения разрешения на создание филиала иностранный вуз должен представить министерству копии учредительных документов и другие документы, содержащие такую ​​информацию:

наличие лицензии (других документов разрешительного характера) на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;





опыт создания и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за рубежом;





цель открытия и виды деятельности территориально обособленного структурного подразделения, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;





местонахождение территориально обособленного структурного подразделения, которое планируется создать, и запланированное количество работников, в том числе иностранных граждан, которые будут работать в территориально обособленном структурном подразделении;





характеристики образовательных программ, которые планируется реализовывать.

Иностранный вуз при подаче документов должен входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.

"Предоставляться не будет разрешение на создание территориально обособленного структурного подразделения иностранного учреждения высшего образования, которое является юридическим лицом с иностранными инвестициями государства-агрессора или государства-оккупанта или юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, или юридическим лицом, конечный бенефициарный владелец (контроллер) которого является резидентом государства-агрессора или государства-оккупанта", - добавили в ведомстве.

В то же время частью 9 статьи 33 Закона Украины "О высшем образовании" установлено ограничение на создание и функционирование территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, напомнили в министерстве.

Тем временем украинские школьники заканчивают подготовку к внешнему независимому оцениванию, основная сессия, несмотря на эпидемию коронавируса, начнется уже 21 мая.

В свою очередь министр образования и науки Сергей Шкарлет недавно заявил, что ВНО в этом году могут провести в измененном формате из-за карантинных ограничений.