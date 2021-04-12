В Украине опять разворачиваются дискуссии вокруг ударных турецких беспилотников "Байрактар".

Их начали закупать еще при Порошенко. А на выходных появилась информация, что боевой дрон совершил полет у линии разграничения на Донбассе. Что расценили как готовность Украины воевать - если обострение, о котором говорят в последние недели, перерастет в полноценную войну. В том числе и напрямую с Россией.

"Байрактары" с недавних пор стали "чудо-оружием" для многих украинских лидеров мнений, которые наблюдали недавнюю войну в Нагорном Карабахе. Благодаря в том числе ударным БПЛА турецкого производства армия Азербайджана выбила армян из региона. И только вмешательство России остановило полный разгром.

Правда, последнюю часть формулы украинские ЛОМы обычно отбрасывают. И проводят мысль, что "Байрактары" позволят отвоевать Донбасс или хотя бы его часть.

Примерно такие же надежды раньше возлагались на "Джавелины" - американские противотанковые комплексы, которые закупила Украина. Но потом разговоры о них как-то заглохли - и все переключились на "Байрактары".

После поездки Зеленского в Турцию разговоры о "птенцах Эрдогана" резко активизировались. И они, судя по имеющейся информации, уже применяются на Донбассе.

При этом в эффективности турецких БПЛА при столкновении с Россией не уверены даже те, кто имеет прямое отношение к украинской армии. "Страна" разбиралась, помогут ли Украине "Байрактары"

Турецкая птица в степях Украины

В субботу волонтер и депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин заявил, что беспилотник Bayraktar TB2 совершил наблюдательный полет по Украине - с залетом на Донбасс.

Мысягин добавил скриншот карты, по которой летел беспилотник. Правда, по ней заметно, что дрон так на территорию Донецкой области и не попал. Впрочем, не исключено, что полный маршрут был несколько иным.

При этом официально Минобороны и другие чиновники сообщение нардепа не комментировали.

Впрочем, отсутствие опровержения означает, что скорее всего военные были не против распространения этой информации - неважно, правдива она или нет. Видимо, хотели показать, что Украина готова к вероятному конфликту с Россией на Донбассе.

Тем более что "Байрактары" у ВСУ действительно есть. И они определенно должны применяться - хотя бы в рамках учений.

Как в Украине появились "Байрактары"

Меморандум о поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов был подписан в Анкаре в июле 2018 года. Речь шла о шести машинах и 200 ракетах к ним. Сумма контракта - 69 миллионов долларов.

"Эти беспилотники, оперативно-тактического уровня, кроме высоких технологических характеристик, они вооружены и могут быть довооружены высокоточным, высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений. Могут быть использованы и для уничтожения морских целей", - говорил тогда президент Петр Порошенко.

Первую партию - три единицы - в январе 2019 года закупила компания "Укроборонпром". Говорилось, что помимо дронов создается украино-турецкое совместное предприятие для производства запчастей и ремонта БПЛА прямо в Украине.

С уже закупленными "знаменосцами" (так переводится название беспилотника) позировал тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов.

Фото: rnbo.gov.ua

В марте 2019 года Порошенко передал на баланс ВСУ три ударных БПЛА из Турции.

Тогда же беспилотники были опробованы в небе Украины. Во время полета они отработали нахождение различных типов целей, передачу их координат в командный центр, а также нанесение удара.

Также "Байрактары" уничтожили цели на Житомирском полигоне. Дроны были вооружены авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

После этого военным потребовалось еще полгода, чтобы научиться управлять дронами. В сентябре 2019 года украинские военные в Турции закончили курс обучения по эксплуатации Bayraktar TB2 и получили сертификаты.

Масштабные испытания турецких беспилотников провели в Николаевской области осенью 2020 года. В январе 2021 года комплекс БПЛА поставили в военно-морские силы Украины.

Всего на текущий год планируют передать в армию и флот пять "Байрактаров". Если это будет реализовано, то суммарно на вооружении Украины их будет одиннадцать.

О том, что "Байрактары" помогут Украине вернуть Донбасс военным путем, говорили дважды. Второй раз - во время уже упомянутой Карабахской войны осенью. А первый - весной 2020 года, когда Турция воевала с Сирией за провинцию Идлиб.

Тогда Анкара чуть ли не ежедневно показывала видео, как ее беспилотники взрывают сирийскую военную технику. В Украине заявили, что турки с "Байрактаров" убивают россиян и жгут их танки. Хотя и Москва, и Анкара официально опровергали военные действия между своими военными.

Тем не менее, в украинской медийной сфере прочно закрепился стереотип, что "Байрактары решают". На то, что у турок в Сирии были немалые потери - как людские, так и территориальные - а дело закончилось опять компромиссом при посредничестве России, просто закрыли глаза.

Что говорят о "Байрактарах" сегодня

Обострение на Донбассе и угроза войны с Россией спровоцировали третью волну обсуждений полезности "Байрактаров". Особенно после двух моментов.

Первый - поездка Зеленского к Эрдогану с явной просьбой увеличить поставки беспилотников. Ввиду вероятного обострения с Россией.

Пока неизвестно, до чего договорились. Но со стороны России уже звучат сигналы к Турции не вмешиваться в конфликт. И пока турецкий президент выдерживает нейтральную риторику, заявляя, в частности, что сотрудничество с Украиной в военной сфере не направлено против третьих стран.

Но по факту, видимо, какие-то поставки планируются. Сегодня Москва до лета запретила полеты своих туристов на территорию Турции. Формально - из-за коронавируса. Фактически же выглядит попытка ударить Эрдогана рублем.

Российские туристы составляют 17% от всего потока гостей Турции, занимая по этому показателю первое место (данные за 2020-й год). Учитывая, что за прошлый год турпоток в страну и так обвалился на 70% - то российские завуалированные санкции могут нанести Анкаре очень серьезные убытки.

Второй - уже упоминавшийся полет "Байрактара" то ли в зоне ООС, то ли где-то рядом с ней.

После заявления нардепа Мысягина волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов написал пост, в котором началась дискуссия - помогут ли нам турецкие БПЛА.

"У меня вопрос: купили эти дроны за бешеные деньги уже бог знает когда (больше двух лет), и только сейчас - "пролетели"?! Да наши армейские и волонтёрские беспилотники там каждый день летают.

Скажите лучше, что будет с "Байрактарами", когда россияне "Калибрами" расстреляют их аэродром в Староконстантинове? Или любой другой аэродром, откуда они взлетать собираются? Или откроют на них охоту с применением Миг-29 и Су-27.

Россия - не Армения; в прямом столкновении с РФ "Байрактары" не помогут. Не вводите в заблуждение "общественность", которая только и думает о том, как бы избежать войны.

А вообще-то, конечно, красиво - там Зеленский с Эрдоганом переговоры ведут, а тут турецкие дроны полетели. Красивый пиар. Красивый и бесполезный", - написал Касьянов.

В комментариях у Касьянова начались споры. Упомянутый топикстартером главред "Цензора" Юрий Бутусов, который "топит" за применение "Байрактаров", заявил, что они отлично показали себя в Сирии и Карабахе. И могут бороться с российской ПВО.

Но Касьянов настаивал на своем.

"Байракторы оказались "блестящим" оружием против аборигенов. Ты сам прекрасно знаешь, в каком состоянии была система ПВО Армении, и что истребители у них были без ракет... Про Сирию и говорить нечего... Покупка Байрактаров - это преступление против Украины. Это взятка Турции. Деньги, которые можно и нужно было потратить на отечественную беспилотную отрасль".

Другие пользователи поддержали Касьянова.

"Шо интересно: адепты Секты Свидетелей Всехпобеждающего Байрактара как-то так случайно забыли что буквально пару лет назад - они были прихожанами Секты Свидетелей Всепрожигающего Джавелина. Эпической вундервафли (от нем. Wunderwaffe, "чудо-оружие" - Ред.) с аццкой поражающей мощью, способной одним лишь фактом наличия у ЗСУ заставить Путина передумать нападать.

Чето как-то слишком быстро наши сектанты в новое божество уверовали. Интересно: это только мне, при чтении всех этих восторгов в адрес очередного сверхоружия, на ум упрямо лезет термин "карго-культ"?", - интересуется бывший атошник Борис Лысый.

Также звучат мнения, что "Байрактары" неэффективны по множеству параметров - они легко глушатся средствами радиоэлектронной борьбы, которые есть у России, слишком зависимы от наземных каналов связи (в отличие от натовских БПЛА, управляемых со спутника). Не могут они вести разведку на малых высотах и многое другое.

В защиту беспилотников из Турции звучали главным образом мнения, что лучше иметь их, чем непонятно когда произвести украинский качественный продукт.

"О том что Байрактары летают или стоят, есть или нету шансов самим справиться в прямом боестолкновении с РФ. А калибры и прочие рф-фекалии при прямом конфликте и так полетят и ничего не спасет. Посему непонятно, для чего эти визги? Не вооружаться, разоружиться, сдаться?".

При этом даже у сторонников "Байрактаров" не было тезисов, что эти аппараты дадут ВСУ перевес над Россией в случае начала войны с армией РФ. То есть в этом у дискутирующих в общем-то полный консенсус.