В элитном фитнес-клубе Москвы "Алые паруса" расстреляли 40-летнего мужчину прямо во время его тренировке на кардиотренажере. Инцидент произошел днем в понедельник, 12 апреля.

По данным российских СМИ, погибшего звали Геннадий Петров. От полученных ранений он умер прямо на беговой дорожке. Также называют и имя стрелка - некий Талах Поручев.

"По нашим данным, убийца, Талах Поручев, был знаком со своей жертвой. Сегодня они вместе занимались в зале и в ходе словесного конфликта один выстрелил из огнестрельного оружия в другого. Геннадий скончался на месте, до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

Также появилась информация о том, что злоумышленник стрелял в свою жертву из пистолета-пулемета. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

"В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве также добавили, что по факту произошедшего уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Также появилась информация, что погибший в фитнес-клубе - 40-летний Али Гейдаров, в криминальном мире известный как Алик Рыжий или Альберт Питерский.

"В воровском мире был известен бесстрашным характером. Выступал за "раскоронацию" других воров, чем нажил себе множество врагов, пережил не одно покушение. На момент гибели ему было 40 лет. В клуб он ходил под именем Геннадий Петров. Убийца, предположительно, занимался с ним в том же клубе", - говорится в сообщении.

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