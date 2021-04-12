Во вторник, 12 апреля, состоится сразу три заседания Верховной Рады, два из которых - внеочередные.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

По словам нардепа, завтра с 10:00-15:00 пройдет очередное заседание, на котором будут рассматривать земельный закон №2194.

Затем в 16:00 начнется внеочередное заседание по тарифам. А в 17:30 внеочередное заседание, созванное по инициативе фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее "Страна" подробно писала, чем займется Рада на внеочередном заседании 13 апреля.

Также мы писали, что появилась повестка закрытого заседания Рады. На нем депутаты заслушают доклады главнокомандующего ВСУ, министра здравоохранения и главы правительства.Законотворцы торопятся принять земельные законы до конца локдауна.