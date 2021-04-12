Появляются новые подробности звездной встречи в гостях у Филиппа Киркорова. Мероприятие было посвящено празднованию именин 9-летней дочери певца Аллы-Виктории (8 апреля - день ангела Аллы, - Ред.)

Киркоров пригласил к себе композитора Игоря Крутого, Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу, оперную певицу Анну Нетребко, продюсера Яну Рудковскую, певца Александра Буйнова и других близких друзей. Ведущим был шоумен Андрей Малахов.

В Сети публикуются видео, как артисты обедают, поют песни, развлекаются на танцполе. Объятия украинской певицы с экс-супругом под композицию "Я люблю тебя до слез" уже стали поводом для слухом, что пара снова вместе.

На новом ролике Ани Лорак с кружкой чая в руке исполнила "Песню про рушник" ("Рідна мати моя, ти ночей не доспала...") Ей аккомпанировал и подпевал Игорь Крутой. Во второй части песни к ним подключился и Киркоров. И они запели украинскую песню в три голоса.

Видео собрало в Facebook более ста тысяч просмотров и восьми тысячи комментариев. Туда, среди прочих, пришел и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он написал Крутому: "Игорь, и водила тебя в поля край Гайворонского села. Молодцы, что помните и чтите родной язык, куда бы ни забросила судьба".

Как известно, Игорь Крутой - уроженец города Гайворона Кировоградской области. А также он - друг украинского олигарха Рината Ахметова, с которым связывают Олега Ляшко.

Под постом немало доброжелательных отзывов. "Спасибо за прекрасное исполнение и отличное настроение! Молодцы! Очень приятно мне это слышать! Талантливые любимые прекрасные звезды!" - пишет Юлия Ляхович.

"Браво! Поют украинские песни, общаются, а как и было при СССР пели песни на разных языках и уважали друг друга! А сейчас политики и олигархи мешки денег имеют и травят народы между собой! А им выгодно в этой неразберихе отмывать наши деньги и разжигать национальную войну!" - выказала свое мнение Евгения Федоренко.

Впрочем, было немало и негативных комментариев.

"Как-то противно на это смотреть (вместо того чтобы делать заявления о возмущении последними действиями РФ по стягиванию войск по всему периметру границы Украины, даже там где нет псевдореспублик, они о рушнике нашем поют(((( А потом аплодировать Путину будут! Лицемеры!" - пишет Людмила Капуловская.

"Очень хорошая песня, но неприятно смотреть как ее поет Лорак, не поет, а кричит и кривляется. Игорь поет душой. Лорак никакая не канарейка, а предательница! Больно было смотреть, как мы хоронили десятками своих защитников и в это время с такой милой улыбкой Лорак веселила убийц! Ненавижу и слышать ее не хочу!" - написала Галина Ашихмина.

Им ответили в том числе так: "От люди злые- завистливые, и такие прям украинцы куда там, да поют люди и в России и в Японии наши песни, радоваться должны, а не гадости писать", - отметила Таня Блинова.

Напомним, Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину. Ани Лорак последние годы она постоянно проживает в Москве, гастролирует по России и участвует в песенных конкурсах на местном ТВ.

Игорь Крутой до начала войны на Донбассе был частным гостей в Донецке. Он приезжал по приглашению олигарха Рината Ахметова. По его же просьбе композитор написал музыку гимна ФК "Шахтер".