Сегодня наступает 4-й лунный день в знаке Зодиака Телец. Этот период наполнен невероятными страстями и искушениями. Считается, что в этот день Адам и Ева вкусили плод с запретного дерева, за что были изгнаны из Эдема. Период несет в себе добро и зло в равных количествах, однако человеку придется выбирать, на какой он стороне. Необходимо тщательно обдумывать свои слова и поступки, взвешивать решения и анализировать действия.

Астрологи предостерегают сегодня самых темпераментных среди знаков Зодиака - это Овны, Тельцы, Скорпионы и Рыбы: вы можете "вскипеть" из-за ревности буквально на ровном месте.

Овен (21 марта - 20 марта)

Собственнический характер Овна привык клеймить все, что ему принадлежит, на "мое" и "только мое". Чуть больше внимания любимого человека к родителям, сестре или брату, детям, знакомым или одноклассникам способно вывести вас из себя. Это крайняя степень эгоизма сегодня может ощущаться сильнее всего. Такая часть вашего характера будет неизменно привлекать в вашу жизнь непонимание и разлуку с близкими. Постарайтесь относиться к окружающим чуточку демократичнее и отключайте на время свой архетип вожака.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ваша ревность связана с планетой-покровителем знака - Венерой - и показывает вашу истинную сущность. Ее форма проявления может варьироваться от характера и воспитания, однако чаще всего это агрессия и крик, нетерпимость к инициативности партнера и его лидерским качествам. Подумайте о том, что показывая свою неуправляемость, вы можете демонстрировать уязвимость. Вряд ли вас будут продолжать считать авторитетом после такого неконтролируемого всплеска эмоций.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сегодня вы будете как никогда ранее подвержены ревности. А все попытки хоть как-то сдержать разрушительные эмоции, будут безрезультативными. Победить испытуемое чувство непросто. Вам предстоит признаться себе, что ревность ничего общего не имеет с любовью. Это ваш страх потерять близкого человека и остаться одному. Это вопрос доверия и уверенности в себе и своем партнере. И чтобы чувство не поглотило полностью, лучше проработать его с психологом.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Эмоциональные Рыбы - самые чуткие из всех знаков Зодиака, они за версту чувствуют угрозу в виде соперника и жутко не любят находиться в условиях любовного треугольника. Союз для них больше эмоциональное понятие, поэтому поход налево они не могут объяснить чисто физиологическим желанием. Из-за этого никогда не простят измену близкого человека и поспешат гордо ретироваться в неизвестном для него направлении. Сегодня вы можете ревновать на пустом месте. Просто потому, что не увидите от любимого слепой преданности и культа своей личности. Постарайтесь хотя бы обойтись без рукоприкладства, иначе так можно прослыть истеричкой.

Наряду с обозначенной четверкой ревнивцев, астрологи называют также Стрельцов и Львов, подверженных ревности. Однако Львы просто не выносят соперничества и таким образом могут демонстрировать свое желание быть в центре. Стрелец по своей природе свободолюбив, но парадокс заключается в том, что своему партнеру он не позволяет никаких вольностей.

Напомним, начало недели ознаменовалось новолунием в знаке Овен, которое открыло возможности для каждого знака Зодиака. Поэтому на неделе с 12 по 18 апреля всем знакам Зодиака рекомендуется быть активными и решительными. Не бойтесь отстаивать свои принципы и взгляды, не старайтесь слепо следовать чужим советам, опирайтесь лишь на свое мнение.

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