Украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов на фоне обострения ситуации с наращиванием войск России на границе с нашей страной опубликовал на эту тему пост в соцсети. В нем он высказал предположение, что в случае наступления РФ под удар может попасть Запорожская АЭС и что это может стать дополнительным аргументом для европейцев по сдерживанию России.

Об этом Сазонов написал на своей странице в Facebook в понедельник, 12 апреля.

"...Крокодил должен истечь кровью, подползая к украинским позициям. Для европейских партнеров тонкий намек - в случае серьезных боев на этом направлении ударная группировка нанесет удар по врагу со стороны Запорожья. И в этой ситуации гарантировать безопасность Запорожской АЭС мы не можем. И накроет всех - от Парижа до Урала", - написал блогер.

Также он считает, что в вопросе Донбасса и Крыма, украинская власть вынуждена говорить неправду, в то время как люди хотят услышать "приятные ответы".

"...Мы хотим слышать, что Донбасс скоро будет освобожден без всяких политических уступок с украинской стороны. Что Крым вернется под контроль Украины позже, в результате дипломатических усилий. Мы не примем другой ответ. Что бы сделали с Порошенко (бывший президент Украины - Ред.) избиратели, если бы он сказал, что конфликт в Донбассе замораживается, мы не планируем его освобождать в ближайшие годы, а потому строим глухую оборону по линии разграничения? Обвинили в зраде, трусости и снесли бы за два дня. Что скажут избиратели Зеленскому, если он озвучит эти же тезисы сегодня? То же самое. Ну так если мы грозим снести власть за правду, стоит ли удивляться, что нам ее не говорят?" - добавил Сазонов.

Запорожская АЭС. Фото: Википедия

Напомним, сегодня МИД Украины обратился к России из-за войск у границ Украины. При этом в РФ отказались от комментариев.

Между тем в Белом доме отметили наибольшую численность российских войск у границ Украины с 2014 года.