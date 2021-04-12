После того, как занявший второе место на довыборах в Верхоную Раду Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, в "Слуге народа" его обвинили во введении людей в заблуждение.

По словам заместителя главы фракция "Слуга народа" Александра Корниенко рассказал, что Ивано-Франковский окружной административный суд отменил протокол только в части неотображения данных по двум участкам. Об этом он заявил во время брифинга в Верховной Раде.

"Идет сейчас информация, что отменен протокол. Это неправда. Я могу процитировать решение. Оно у меня перед глазами... То есть сам протокол никто не отменил. Тем более не отменены результаты выборов", - заявил Корниенко и добавил, что в их политсиле не исключают, что Шевченко имел влияние на суд.

Напомним, по данным ЦИК, на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%.

Позже ЦИК отложила окончательное объявление результатов довыборов на 87-м округе.

Также мы писали о том, что Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными выборы на округе, где победил Вирастюк.