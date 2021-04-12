Кандидатов, которые участвуют в конкурсе на занятие должностей заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и заместителя руководителя САП, просят не употреблять алкогольные напитки перед проведением психофизиологического исследования, которое начнется уже завтра, 13 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"С 13 апреля 2021 начинается проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа для кандидатов, участвующих в конкурсе на занятие вакантных должностей (...) и допущены к собеседованию", - говорится в сообщении.

Перед исследованием кандидатам посоветовали "хорошо выспаться и не иметь в день его проведения каких-либо посторонних задач или планов".

Кандидатам на должности в САП запрещается:

за несколько дней до проведения исследования употреблять алкоголь, фармакологические препараты, кроме тех, что прописаны врачом. Перед исследованием, в случае употребления лекарств, прописанных врачом, кандидат должен сообщить полиграфологу, какие именно препараты он употреблял;





за несколько часов до проведения исследования употреблять кофе, напитки типа энергетиков, переносить значительные физические нагрузки, в том числе, связанные с тренировками.

"Исследование (...) заключается в безобидном для жизни и здоровья человека опросе с использованием компьютерного технического средства, предназначенного для регистрации психофизиологических реакций, в ходе которого осуществляется анализ динамики указанных реакций опрашиваемого лица на психологические стимулы, представленных в вариантах ответов, предметах, схемах, фотографиях и т.д., что позволяет выявить симуляцию и отразить зарегистрированные результаты в аналоговой и/или цифровой форме", - добавили в Офисе генпрокурора.

К месту проведения исследования кандидатам советуют прибыть за 15 минут до его начала "в хорошем физическом и бодром состоянии".

На данный момент продолжается конкурс на должность главы САП. В список финалистов вошли 37 человек. Набравшая наибольшее количество баллов во втором туре Елена Кроловецкая - начальник подразделения детективов НАБУ. Вслед за ней идет старший инспектор НАБУ Алексей Гейко, прокурор ГПУ Игорь Семак, начальник служб по вопросам комплайенса "Укргидроэнерго" в Вышгороде Александр Формагей, прокуроры САП Виталий Кравец и Роман Сымкив.

Нового руководителя ведомства должны избрать уже в мае этого года.