В понедельник, 12 апреля, во французской столице - Париже, возле больницы Анри-Дюнана произошла стрельба. В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них погиб. При этом стрелявший скрылся.

Об этом сообщает Dailysabah.

Выстрелы произошли около больницы Henry Dunant. Двух человек, которые получили ранения, госпитализировали. Один из них скончался. По данным издания, ранили женщину, которая работала агентом безопасности в больнице.

Нападавший скрылся на мотоцикле. Другие подробности инцидента сейчас выясняются.

Недавно мы рассказывали, как во Франции неизвестный с ножом набросился на людей. В результате нападения пострадали три человека.

Также сообщали, что в конце октября в прошлом году во французском Лионе неподалеку от греческой церкви прогремели выстрелы. Пострадавшего в стрельбе священника пришлось срочно госпитализировать.