После устранения с поста руководителя Киевской областной организации "Слуги народа" Александра Дубинского Офис президента хочет поменять и руководителя Киевского облсовета. Сейчас им является близкий к Дубинскому Александр Скляров. Теперь же Офис хочет заменить его на Наталью Гунько - жену нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько, который выиграл на округе Ляшко.

Об этом сообщают источники "Страны" в облсовете.

По их данным, сегодня, 12 апреля, должна была состояться сессия областного совета, на которую хотели вынести вопрос о смене главы, но "Скляров продавил и сессию перенесли на 19 апреля".

Сам Александр Скляров в комментарии "Стране" допустил, что его смещение с поста главы Киевского облсовета может состояться.

"Но этот вопрос могут вынести на сессию только после прохождения определенной процедуры, которая прописана в регламенте. Сейчас эта процедура не начата. Минимум треть депутатов облсовета должны написать обращение о недоверии главе облсовета, чтобы запустить процесс переизбрания. Пока сбора таких обращений нет, но если псевдооппозиция поддержит СН, то голоса будут", - сказал он.

По словам Склярова, это все связано с тем, что вместо Дубинского назначили нового куратора СН в Киевской облсовете. Сейчас идет процесс формирования нового большинства, но этим занимаются политики верхнего уровня.

"На данный момент они не могут договориться и сформировать новое большинство. На верху нет окончательного решения. Одни говорят, что большинство сформирует "Слуги народа", "За будущее" и "ЕС", другие говорят, что "ЕС" будет в конструктивной оппозиции, полная каша", - говорит Скляров.

Александр Дубинский заявил "Стране", что в эту субботу было заседание фракции "Слуга Народа" в КВЦ "Парковый", и Андрей Мотовиловец (новый глава парторганизации в области) хотел вынести Александру Склярову недоверие, для того чтобы в последующем Скляров написал заявление о сложении полномочий и покинул свой пост.

"Но так как голосов нет, вопрос даже не ставился на голосование. Хотят на должность главы Киевского облсовета человек семь из фракции СН: Наталья Гунько, Вадим Пасичнюк, Сергей Потресаев, Елена Шуст, Александр Поляруш, Вадим Геращенко. Я считаю, что никаких изменений не будет. Это все профанация. Кто-то прибежал к Кириллу Тимошенко в ОП и сказал: а давайте сделаем замену главы Киевсекого облсовета, а давайте. Попробовали, ничего не получилось", - сказал "Стране" Дубинский.

Андрей Мотовиловец заявил "Стране", что "мы как партия не комментируем вопрос возможной отставки Александра Склярова с должности главы Киевского облсовета, так как это внутрипартийный вопрос".

"Мы критически относимся к работе всех областных советов, анализируем ошибки, делаем выводы", - добавил Мотовиловец.

Также он опроверг информацию, что он якобы собирает голоса за вынесение на голосование вопрос о недоверии Александру Склярову.

"Голоса мы не собираем, лично у меня нет таких должностных функций. Мы в субботу, на фракции обсуждали, насколько профессионально сейчас работает Киевский облсовет, у меня есть вопросы в целом к работе облсовета и взаимодействие администрации с депутатским корпусом", - сказал "Стране" Мотовиловец.

Напомним, "Страна" писала о том, как "слуги народа" в Киевоблсовете обсуждают сотрудничество с Евросолидарностью.

Также мы сообщали, что в начале апреля "Слуга народа" и "Оппоплатформа" возглавили новый рейтинг партий в Украине.