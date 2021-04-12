Перед судом предстанет бывший нацгвардеец, который подозревается в похищении и пытках человека.

Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора и Госбюро расследований.

По данным следствия, осенью 2014 года 28-летний военнослужащий, угрожая огнестрельным оружием, похитил человека в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. В то время пострадавший помогал с ведением документации в отделе кадров военной части в качестве волонтера.

Мужчину связали скотчем и принудительно вывезли в Днепропетровскую область. Пленника удерживали в холодном туалете неработающего детского оздоровительного лагеря в течение месяца, ограничивая его в пище и еде. После этого пострадавшего перевезли в заброшенный охотничий домик в селе Евгеновка Донецкой области, где удерживали еще два месяца.

"Следствием установлено, что во время незаконного лишения свободы человека подвергали пыткам, заставляя признаться в причастности к совершению определенных действий при помощи побоев, угроз и запугивания физической расправой по отношению к нему и его родным", - говорится в сообщении.

7 апреля этого года военнослужащему сообщили о подозрении.

Сотрудники Мариупольской специализированной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира одного из отделений батальона спецназначения Нацгвардии.

По информации "Страны", подозреваемым в похищении и пытках человека является Александр Крапивкин 04.07.1986 года рождения.

На момент совершения преступления он был командиром 2-го отделения 3-го взвода специального назначения 1-й роты специального назначения 2-го батальона специального назначения воинской части 3027 Национальной гвардии Украины, более известным как "Донбасс" (на тот момент им командовал Семен Семенченко).

Пострадавшим от действий военнослужащего был волонтер Калашник О.В.

"Нацгвардеец удерживал Калашника до 12.12.2014 года в разных местах, с применением физического и морального насилия с целью заставить Калашника признаться в причастности к утечке персональных данных военнослужащих батальона "Донбасс" в Интернет", - сообщил источник.

Также "Стране" стало известно, что пострадавший волонтер в военной части 3027 Национальной гвардии, на базе которой сформирован батальон "Донбасс", заведовал кадровым учетом и исполнял обязанности завхоза. В сентябре 2014 года (после "Иловайского котла") он потребовал проведения аудита благотворительного фонда батальона.

Позже волонтер доложил командованию военной части, которое считалось настоящим командованием батальона "Донбасс", что из этого фонда Семен Семенченко украл несколько миллионов гривен. Также он заявил, что бойцы батальона по приказу Семенченко занимались мародерством и похитили несколько десятков машин из зоны АТО. Уже 14 сентября волонтер был похищен.

"Его пытали, избивали и морили голодом – пытались выбить из него признание, что он якобы "слил" сепаратистам списки батальона "Донбасс". Эти списки, очень точные, с указанием телефонов и адресов, появились в интернете осенью 2014 года. 12 декабря 2014 года был освобожден в результате операции милиции, 14 декабря вернулся в Киев и начал давать показания", - сообщил источник.

Волонтер обвинил в своем похищении ряд военнослужащих:

Александра Новикова (позывной "Хаммер");

Владислава Савицкого (позывной "Профессор");

Александра Крапивкина (позывной "Алмаз");

Дмитрия Козинского (позывной "Ткач");

Дмитрия Ивахненко (позывной "Снежок");

Дмитрия Волонтирца (позывной "Волина");

Максима Данилова (позывной "Даня");

Юрия Луговского (позывной "Пром");

Юрия Боброва (позывной "Гусь").

По информации источника, все они входили в ближний круг Семенченко и являлись его охранниками.

Волонтирца, Данилова, Савицкомого, Козинского и Луговского в 2014 году задержали, после чего им сообщили о подозрении. 26 февраля 2018-го их приговорили к году лишения свободы с отсрочкой на один год в связи с заключением соглашения обвиняемых с потерпевшим. Крапивкина объявили в розыск, так как он сбежал.

"Хаммера" задержали в ноябре 2017 года. Помимо похищения Калашника, его подозревают в других преступлениях, таких как использование заведомо поддельных документов, нарушение неприкосновенности жилища и т. д.

Ранее еще одному нацгвардейцу сообщили о подозрении в госизмене.

Также в прошлом году следователи Государственного бюро расследований задержали по подозрению в убийстве военнослужащего одной из частей Нацгвардии в Полтаве.