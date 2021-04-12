В американский город Бруклин-Сентер (штат Миннесота), где вспыхнули протесты после того, как сотрудник полиции застрелил 20-летнего парня Данте Райте, ввели национальную гвардию.

Там уже зафиксированы столкновения между полицией и протестующими, передает CNN.

Протестующие бросали камни в здание полицейского управления, поступали сообщения о выстрелах. Из-за случившегося местные школы объявили, что будут закрыты в понедельник и перейдут на дистанционное обучение "из-за большой осторожности".

Напомним, 11 апреля, правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. При этом ранее был выдан ордер на арест парня, по какой причине, не уточняется. Райт не подчинился требованиям полицейских, которые попытались его задержать, и вернулся в свою машину. Один из полицейских выстрелил в молодого человека.

Ка сообщалось, в мае прошлого год во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов. Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира.



