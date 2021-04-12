В российском городе Санкт-Петербург в крупном бизнес-центре "Невская мануфактура" в понедельник, 12 апреля, возник масштабный пожар. В результате двое спасателей пострадали, а один погиб, 40 человек были эвакуированы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Возгорание в бизнес-центре, расположенном на Октябрьской набережной, 50, произошло около 12:30 (по Киеву) на четвертом и пятом этажах шестиэтажного здания. Площадь пожара на данный момент составят четыре тысячи квадратных километров, ему присвоен максимальный ранг сложности - пятый.

"Горит четыре этажа по всей площади, произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий", - говорится в сообщении.

На месте работают более 300 человек и 69 единиц техники. Для тушения пожара задействуют также вертолет МЧС Ка-32 МЧС. По данным МЧС, работу спасателей осложняют сильный ветер и ветхость постройки.

В результате пожара двое спасателей пострадали, еще один - найден мертвым.

Бизнес-центр "Невская Мануфактура" (ОАО "Невская мануфактура", ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в дальнейшем комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана). Комплекс этих зданий построен в XIX веке. В 2001 году включен в городской перечень объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Фото: Аврора Шапошникова/spb_today/vk.com

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