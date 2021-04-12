Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя продажу Турцией Украине ударных беспилотников Bayraktar, заявил, что странам нужно воздержаться от "подпитки милитаристских настроений" Киева.

Об этом со ссылкой на Лаврова пишет ТАСС.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", - сказал министр.

Напомним, на выходных в Турции с визитом пребывал президент Украины Владимир Зеленский. "Страна" писала о том, что он привез в Украину и почему Эрдоган осторожно говорил про Донбасс и Россию.

Также мы сообщали, что за день до визита Зеленского в Турцию Путин обсудил Донбасс с Эрдоганом.