Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев ведет войну против собственного народа.

Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, передает "РИА Новости".

Говоря о поставках вооружений Киеву, министр заявил, что в 2014 году власть в Киеве под воздействием "поощрений" после переворота осуществила агрессию против собственного народа.

"Поэтому, когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, - это неправда. Киев после "Революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", - сказал Лавров.



По словам российского министра, жители Донбасса просто попросили оставить их в покое и разобраться, когда власть в Киеве захватили "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны".

"Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования", - добавил российский министр.

Кроме того, министр сказал, что киевские власти могут сорваться на безрассудные действия, и это может плохо кончиться.

"Мне кажется, уроки должны были быть извлечены в 2014 году. К сожалению, это пока не так. Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила минские соглашения.

Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", - сказал Лавров

Напомним, ранее Лавров попросил Германию и Францию "энергично привести Киев в чувство. При этом он заявил, что Запад продолжает поддерживать Украину, несмотря на то, что Киев нарушает заключенные в Минске договоренности по Донбассу.

Отметим, что на прошлой неделе сообщалось. что Украина закупила турецкие беспилотники, которые бомбили Карабах.

Также мы писали, что у Путина опровергли возможность войны с Украиной, но назвали ситуацию на Донбассе опасной для РФ.