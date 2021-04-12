В Германии президиум партии Христианско-демократический союз (ХДС) большинством голосов поддержал кандидатуру руководителя политсилы Армина Лашета на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС.

Об этом со ссылкой на премьер-министра федеральной земли Гессен Фолькера Буфье сообщает Speigel.

Заседание президиума ХДС проходило в Берлине 11 апреля. Кандидатуру Армина Лашета поддержали большинством голосов, но не единогласно. Также его попросили обсудить с Маркусом Зьодером, "как действовать дальше".

"Проблема настолько велика, что мы можем решить ее только вместе", – сказал Буфье.

Отметим, что конкурентом Лашета в борьбе за право быть кандидатом в канцлеры Германии был лидер Христианско-демократического союза и премьер-министр Баварии Маркус Зьодер. Его кандидатуру поддержало берлинское отделение ХДС. Зьодер является одним из самых популярных политиков в стране и существенно опережает Лашета по результатам соцопросов. Федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, чем известен Лашет, который стал преемником Меркель на посту главы правящей партии Христианско-демократический союз.

Также мы сообщали, что в 2021 году канцлер Германии и неформальный лидер ЕС Ангела Меркель собирается в отставку после федеральных выборов осенью 2021 года после 15 лет у власти.