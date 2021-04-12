Главное управление разведки Министерства обороны назвало сообщение о своем участии в похищении из Молдовы бывшего украинского судьи Николая Чауса "провокацией российских спецслужб".

Об этом в комментарии "Громадського" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - заявил он.

Напомним, Чауса похитили в Молдове 3 апреля. О похищении бывшего судьи тогда сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец со ссылкой на слова его супруги.

5 апреля молдавские правоохранители заявили, что похищением беглого украинского экс-судьи Чауса занимались иностранцы. Они уже выехали из Молдовы в Украину. Одного из подозреваемых удалось задержать.

Затем журналисты "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса десят граждан Украины, среди которых вроде бы есть связанные с разведкой лица.