Глава республики Бурятия (которая расположена в южной части Восточной Сибири - Ред.) Алексей Цыденов придумал необычную конструкцию, чтобы провести совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в онлайн-режиме. Цыденов перевернул стул и повесил на него портфель, чтобы закрепить на нем планшет и таким образом общался с ним по видеосвязи.

Соответствующие фотографии глава республики разместил в своем Instagram.

По словам Цыденова, в тот момент, когда проходило совещание, он был в гостинице Петропавловска-Камчатского, а не в служебном кабинете. Поэтому и пришлось соорудить импровизированную конструкцию.

"Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо", - написал Цыденов.

Ранее мы рассказывали, как президент РФ Владимир Путин и режиссер Никита Михалков посреди рабочего дня выпили шампанское в онлайн-режиме.

Также показывали видео, как Путин ловко поймал карандаш, укатившийся по столу во время совещания.