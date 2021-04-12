Названа повестка дня закрытого заседания Рады. Фото: "Страна"

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал повестку дня закрытого заседания Верховной Рады.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав подписные листы по созыву закрытого заседания.

В документе указана следующая повестка: 

  • Заслушать Главнокомандующего ЗСУ Р. Хомчака
  • Заслушать министра охраны здоровья М. Степанова
  • Заслушать Премьер-министра Д. Шмыгаля

Как добавил Железняк, все вопросы будут рассматриваться в закрытом режиме. При этом в какой именно день состоится заседание депутат не уточнил.

Фото подписного листа. Железняк в Телеграме

Пост Железняка в Телеграме

Напомним, ранее народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Рада может заслушать Хомчака о скоплении войск РФ на границе Украины в закрытом режиме.

Позже спикер ВР Дмитрий Разумков и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщили, что на этой неделе в Раде готовятся к внеочередным заседаниям, которые затянутся до ночи.

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