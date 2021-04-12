Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал повестку дня закрытого заседания Верховной Рады.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав подписные листы по созыву закрытого заседания.

В документе указана следующая повестка:

Заслушать Главнокомандующего ЗСУ Р. Хомчака

Заслушать министра охраны здоровья М. Степанова

Заслушать Премьер-министра Д. Шмыгаля

Как добавил Железняк, все вопросы будут рассматриваться в закрытом режиме. При этом в какой именно день состоится заседание депутат не уточнил.

Напомним, ранее народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Рада может заслушать Хомчака о скоплении войск РФ на границе Украины в закрытом режиме.

Позже спикер ВР Дмитрий Разумков и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщили, что на этой неделе в Раде готовятся к внеочередным заседаниям, которые затянутся до ночи.