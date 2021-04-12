Заслушают Хомчака, Степанова и Шмыгаля. Появилась повестка закрытого заседания Рады
Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал повестку дня закрытого заседания Верховной Рады.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав подписные листы по созыву закрытого заседания.
В документе указана следующая повестка:
- Заслушать Главнокомандующего ЗСУ Р. Хомчака
- Заслушать министра охраны здоровья М. Степанова
- Заслушать Премьер-министра Д. Шмыгаля
Как добавил Железняк, все вопросы будут рассматриваться в закрытом режиме. При этом в какой именно день состоится заседание депутат не уточнил.
Напомним, ранее народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Рада может заслушать Хомчака о скоплении войск РФ на границе Украины в закрытом режиме.
Позже спикер ВР Дмитрий Разумков и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщили, что на этой неделе в Раде готовятся к внеочередным заседаниям, которые затянутся до ночи.