В понедельник, 12 апреля, в Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac производства Sinovac. Лабораторный контроль этой вакцины завершен.

Об этом в Telegram-канале сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Завершился лабораторный контроль вакцины против Covid-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - сообщила она.

По словам Василевской-Смаглюк, прививки китайской вакциной будут делать маломобильным группам населения и работникам критической инфраструктуры.

Отметим, что до сегодняшнего дня вакцинация от коронавируса в Украине проводилась только индийской вакциной Covishield. "Страна" писала о том, что с начала прививочной кампании в стране сделали 378 266 прививок.

Также мы писали о том, кто из украинцев сможет сделать прививку от коронавируса вакцинами Pfizer и Coronavac.