Евросоюз высказал серьезное беспокойство относительно обострения ситуации на Донбассе. Этот вопрос будет поднят во время неформального заседания министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Об этом сообщил в понедельник, 12 апреля, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

По его словам, Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД, поскольку Европа очень внимательно и следит за развитием ситуации на Донбассе.

"Мы надеемся, что не будет эскалации конфликта. Это было бы неприемлемо. Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать этого", - добавил Петер Стано.

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, обсуждения этой ситуации идут на уровне официального представителя главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который считает, что минские соглашения являются единственным выходом, чтобы гарантировать мирное и политическое решение конфликта на Донбассе.

"Мы призываем российские власти, чтобы они не принимали мер, которые могут усилить напряженность, а также умножить усилия по реализации минских соглашений", - заявил Стано.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина не готовит наступление на Донбассе. По его словам, Украина выбрала политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта.

Также сообщалось, что Хомчак считает, что обострение в зоне ООС на Донбассе связано с новыми санкциями СНБО.

Ранее мы писали, что у Путина опровергли возможность войны с Украиной, но назвали ситуацию на Донбассе опасной для РФ.