Окружной суд в Варшаве отпустил из под стражи подозреваемого в коррупции и руководстве организованной преступной группой экс-директора "Укравтодора", бывшего министра транспорта Польши (2011-2013) Славомира Новака.

Об этом сообщает RMF24.

Прокурор Ян Дрелевский подал ходатайство о продлении меры пресечения Новаку еще на три месяца. По его мнению, нахождение подозреваемого под арестом необходимо не только из-за грозящего ему наказания в виде 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. Также он заявил о необходимости заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть доказательства, на которые Новак мог повлиять, находясь на свободе.

Если бы суд признал это ходатайство оправданным, экс-чиновник провел бы под стражей целый год, однако судья Агнешка Доманская не удовлетворила прошение прокурора.

Суд применил меры против Новака, которые не требуют содержания под стражей. Окружная прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, 20 июля, в Центральном антикоррупционном бюро Польши сообщили, что Новака задержали по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. Кроме него, задержали также бывшего главу JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска.

21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщило ему о подозрении по статье "Получение взятки", после чего экс-главу "Укравтодора" арестовали в Польше на три месяца.

В сентябре прошлого года польские правоохранители нашли тайники Новака, в которых хранилось в общей сложности более 1,15 млн долларов.