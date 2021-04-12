Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, чем будут питаться депутат парламента, пока столовая закрыта на локдаун.

Об этом он заявил во время брифинга в Раде в понедельник, 12 апреля.

На вопрос журналистки, чем будут питаться депутаты, пока столовая в Раде и рестораны в Киеве закрыты, Корниенко ответил: "Святым духом. Пост сейчас, пускай постятся".

После он добавил, что все же планируется организация обедов для каждой фракции отдельно.

"Думаю, что другим фракциям - грех жаловаться, потому что мы - самые большие. И нам организовать заказ в 200 обедов немного сложнее, чем фракции "Голос" - 17 или 20", - рассказал глава партии СН.

Напомним, ранее депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко, сообщил "Стране", что Рада не уйдет на карантин и будет работать всю следующую неделю.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, дальнейшая судьба локдауна в Киеве решится в среду.