Корниенко заявил, что нардепы "будут питаться святым духом", пока столовая Рады закрыта на карантин
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, чем будут питаться депутат парламента, пока столовая закрыта на локдаун.
Об этом он заявил во время брифинга в Раде в понедельник, 12 апреля.
На вопрос журналистки, чем будут питаться депутаты, пока столовая в Раде и рестораны в Киеве закрыты, Корниенко ответил: "Святым духом. Пост сейчас, пускай постятся".
После он добавил, что все же планируется организация обедов для каждой фракции отдельно.
"Думаю, что другим фракциям - грех жаловаться, потому что мы - самые большие. И нам организовать заказ в 200 обедов немного сложнее, чем фракции "Голос" - 17 или 20", - рассказал глава партии СН.
Напомним, ранее депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко, сообщил "Стране", что Рада не уйдет на карантин и будет работать всю следующую неделю.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, дальнейшая судьба локдауна в Киеве решится в среду.