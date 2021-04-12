Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый полет человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, был бы невозможен без вклада Украины.

Об этом Зеленский написал в посте по случаю Дня космонавтики, опубликованном в Facebook.

"Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось", - написал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас Украина входит в "клуб космических держав" и занимает достойное место среди 13 его участников, а украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций.

Напомним, Зеленский в поздравление на День космонавтики также вставил упоминание о "военной агрессии".

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